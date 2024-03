Χειρουργήθηκε ο Ναδάλ – Επιστροφή στα γήπεδα το 2024

Ενώ ο Κάρλος Αλκαράθ ρίσκαρε τη θέση του στη φάση των «16» στο Ρολάν Γκαρός, στην Ισπανία ο Ραφαέλ Ναδάλ συνέχισε την αποθεραπεία μετά τον τραυματισμό του στον λαγονοψοΐτη, που τον οδήγησε σε προσωρινή διακοπή στην επαγγελματική καριέρα του.

Όπως ανέφερε η ομάδα του, ο Ισπανός υποβλήθηκε σε «μικρή αρθροσκοπική επέμβαση για να αποκαταστήσει τον ψοΐτη μυ που τον κρατούσε εκτός αγώνων από τον Ιανουάριο». Η χειρουργική επέμβαση, συνεχίζει η δήλωση, έγινε στη Βαρκελώνη από τους γιατρούς Κοτόρο, Φιλιπόν και Βιλάρο.

Rafael Nadal has undergone surgery on his left psoas, results tomorrow. Fingers crossed! 🤞 pic.twitter.com/gZ3Yrg7mbD