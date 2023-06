Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε εύκολα τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο κορτ «Suzanne Lenglen» και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Αργεντινό και νούμερο 95 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντιέγκο Σβάρτσμαν, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 6-3) και παράλληλα την πρόκριση στη φάση των «16» του φετινού Roland Garros.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου ο Αυστριακός, Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο.118 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος απέκλεισε δύσκολα με 3-2 σετ (5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4) τον Φάμπιο Φονίνι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τέταρτο γύρο ενός Grand Slam.

