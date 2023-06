Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ινδία, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει – μέχρι τώρα – τους 288 νεκρούς και τους 850 τραυματίες.

Αδιάκοπα, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν σήμερα να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια από την σύγκρουση των αμαξοστοιχιών που σημειώθηκε στα ανατολικά της χώρας.

Εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, δείχνουν πολλά πτώματα καλυμμένα με λευκά πανιά δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα.

Αιμόφυρτοι επιζώντες, σε κατάσταση σοκ, μεταφέρονται με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής προκειμένου να λάβουν ιατρική βοήθεια.

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε «συντετριμμένος».

Which civilized society treats its dead people in this way? Is this the 10,000 years of culture and civilization? Train Accident in Odisha, India. pic.twitter.com/gQtvqFvnPY