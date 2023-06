Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση αμαξοστοιχιών την Παρασκευή στην ανατολική Ινδία έχοντας προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 288 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 850 άλλων.

Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν σήμερα να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας είδαν βαγόνια που έχουν ανατραπεί, μέλη των σωστικών συνεργείων να εργάζονται ασταμάτητα για να απεγκλωβίσουν επιζώντες και πολλά πτώματα καλυμμένα με λευκά πανιά δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα.

Ο γενικός διευθυντής της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, ο Σουντχάνσου Σαράντζι, δήλωσε στο AFP ότι ο απολογισμός φτάνει τους 288 νεκρούς. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν προτού περάσουν πολλές ώρες», πρόσθεσε.

Μια ατελείωτη σειρά ασθενοφόρων άφηνε στη διάρκεια της νύχτας τραυματίες στο νοσοκομείο της περιφέρειας Μπαντράκ, όπου αιμόφυρτοι επιζώντες σε κατάσταση σοκ λάμβαναν ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με τον Αμιτάμπ Σάρμα, διευθυντή των ινδικών σιδηροδρόμων, δύο επιβατικά τρένα «ενεπλάκησαν ενεργά στο δυστύχημα». Μια εμπορική αμαξοστοιχία ήταν σταθμευμένη στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προς το παρόν», εξήγησε ο ίδιος καθώς πολλοί επιβάτες είναι πιθανό να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Επιζών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κοιμόταν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα και ότι όταν ξύπνησε βρισκόταν κάτω από καμία δεκαριά άλλους επιβάτες. Στη συνέχεια κατάφερε να συρθεί έξω από το βαγόνι με τραύματα στον λαιμό και τα χέρια.

«Έχουμε προετοιμάσει όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία από την περιοχή του δυστυχήματος ως την πρωτεύουσα του κρατιδίου για να αναλάβουν τους τραυματίες», δήλωσε εκπρόσωπος των περιφερειακών αρχών.

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε «συντετριμμένος».

«Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που πενθούν. Εύχομαι οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα», έγραψε στο Twitter ο Μόντι, ενώ πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον υπουργό Σιδηροδρόμων Ασουίνι Βαϊσνάου για να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Ο Βαϊσνάου ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί εκτάκτως στο σημείο του δυστυχήματος και ότι έχει κινητοποιηθεί ο στρατός για να προσφέρει βοήθεια.

Στην Ινδία έχουν σημειωθεί στο παρελθόν πολλά μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, αλλά η ασφάλεια των σιδηροδρόμων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη σε μαζικές επενδύσεις και τη βελτίωση των τεχνολογιών.

Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ινδίας σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου 1981 όταν εκτροχιάστηκε επιβατική αμαξοστοιχία στο κρατίδιο Μπιχάρ και επτά βαγόνια έπεσαν από γέφυρα στα νερά του ποταμού Μπαγκμάτι, με αποτέλεσμα 800 με 1.000 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Στις 20 Νοεμβρίου 2016, το τρένο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο εξπρές Πάτνα- Ιντόρ, στο οποίο επέβαιναν 2.000 άνθρωποι, εκτροχιάστηκε νωρίς το πρωί σε επαρχιακή περιοχή στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές την ώρα που οι περισσότεροι επιβάτες κοιμόντουσαν. Τουλάχιστον 146 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 180 τραυματίστηκαν.

