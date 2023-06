Το Κίεβο είναι έτοιμο για αντεπίθεση, δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξαπολύσει την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή της για να ανακαταλάβει τις περιοχές που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζοντας πως «πιστεύουμε απόλυτα ότι θα επιτύχουμε».

«Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους, διαφορετικούς. Αλλά θα το κάνουμε και είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.

Το Κίεβο ελπίζει ότι η αντεπίθεσή του να αλλάξει τη δυναμική του πολέμου που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

