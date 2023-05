Τη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο από τότε που άρχισε η εισβολή στη χώρα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Δύο νεκροί και 3 τραυματίες στο Κίεβο.

Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι στρατιωτικές αρχές φέρεται να κατέρριψαν 52 από τα 54 drones–καμικάζι που εξαπολύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. «Συνολικά εξαπολύθηκε αριθμός ρεκόρ drones-καμικάζι: 54!», αναφέρει η ουκρανική πολεμική αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram, στην οποία σημειώνει ότι «κατέρριψε 52».

🚨🚨🚨FLASH FLASH FLASH: Underground command center hit in capital! Kiev is under air assault! Air raid sirens are ringing. It appears that Patriot Missile Batteries are offline. pic.twitter.com/3Xy96bWEBa

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται σε δύο και οι τραυματίες σε 3 στο Κίεβο σε μια επίθεση η οποία «διεξήχθη σε αρκετά κύματα και ο συναγερμός που κηρύχθηκε διήρκεσε για πάνω από 5 ώρες!».

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μετά την κατάρριψη των drones των ρωσικών δυνάμεων, συντρίμμια έπεσαν σε επταώροφο κτίριο στην συνοικία Γκολοσιίφσκιι, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε περιοχή με αποθήκες, η οποία επεκτάθηκε σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου που βρισκόταν εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στη συνοικία Σολομιάνσκιι, ένας 41χρονος πέθανε και μια 35χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο, συμπλήρωσε επίσης ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Video of an unsuccessful launch of an anti-aircraft-guided missile in Kiev tonight. Ukrainian air defense again worked in residential areas in the course of repelling an attack by Russian kamikaze drones of the Geran family.



pic.twitter.com/R8i7gcsqYe