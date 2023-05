Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν χθες, Σάββατο, σε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια μοτοπορείας στην πόλη Ρεντ Ρίβερ, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού (νοτιοδυτικά) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μοτοσικλετιστές άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά στον κεντρικό δρόμο της ορεινής πόλης, περίπου 120 βορειοανατολικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Σάντα Φε, κατά τη διάρκεια της ετήσιας πορείας μοτοσικλετών με την ευκαιρία της Memorial Day, εξήγησε η δήμαρχος της Ρεντ Ρίβερ, η Λίντα Καλχούν, μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

