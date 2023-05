Η Τουρκία επιστρέφει σήμερα στις κάλπες για να κλείσει ή να παρατείνει για τρίτη δεκαετία την εποχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην εξουσία για είκοσι χρόνια, θεωρείται φαβορί σε αυτόν τον άνευ προηγουμένου δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο αντιμετωπίζει τον σοσιαλδημοκράτη Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 08:00 (τοπική ώρα) και οι περίπου 60 εκατ. ψηφοφόροι της Τουρκίας (η διασπορά έχει ψηφίσει ήδη) καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα οράματα που πρόβαλαν οι υποψήφιοι μέχρι τις 17:00 (τοπική ώρα). Νωρίτερα, ψήφισαν οι δύο υποψήφιοι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, μετέδωσε το AFP.

Team Erdoğan wants you to believe that Turkey has fair elections. In fact, the High Election Council, state radio & TV, the judicial system, and the Anadolu News Agency are all partial. Voter rolls are manipulated. And fraud distorts vote counts. (Fig.: circulating on WhatsApp) pic.twitter.com/86Y7hMXuud

Από τη μια τη σταθερότητα –και τον κίνδυνο αυταρχικής παρέκκλισης– του απερχόμενου 69χρονου ισλαμοσυντηρητικού υπερπροέδρου, 69 ετών· ή, από την άλλη, την επιστροφή στο κοινοβουλευτικό σύστημα που προτείνει ο 74χρονος αντίπαλός του, άλλοτε ανώτερος δημόσιος υπάλληλος.

Το 49,5% των ψήφων που εξασφάλισε ο Ερντογάν, ο άλλοτε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, πάνω από όλα πιστός μουσουλμάνος, στον πρώτο γύρο της 14ης Μαΐου πιστοποίησε αν μη τι άλλο την ευρεία υποστήριξη της οποίας χαίρει.

Απέναντί του, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο demokrat dede («δημοκρατικός παππούς»), όπως θέλει να προβάλλεται ο οικονομολόγος με τα γκρίζα μαλλιά και τα λεπτά γυαλιά, δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την οικονομική κρίση που μαστίζει τα νοικοκυριά και τη νεολαία.

Ο πρόεδρος του CHP –του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ιδρυτής πατέρας της Δημοκρατίας της Τουρκίας– υποσχόταν «την επιστροφή της άνοιξης», την επάνοδο σε κοινοβουλευτικό σύστημα, την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της κεντρικής τράπεζας, του Τύπου.

In the Turkish elections, those voting abroad are much more in support of the Islamist Erdogan than voters in Turkey. Especially Turks in Western Europe.



They live in secular countries where they are free, and they vote for religious authority in Turkey. Hypocrites. pic.twitter.com/GmUIcH9UE7