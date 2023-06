Χάκερς έσπειραν τον πανικό στη Ρωσία με ψεύτικο διάγγελμα όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίθεται πως ανακοινώνει στους Ρώσους ουκρανική εισβολή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος σίγουρα δεν απευθύνθηκε με διάγγελμα στο έθνος και το χακαρισμένο μήνυμα, που προβλήθηκε σε πολλά δίκτυα και αναμεταδόθηκε από ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχει εξαλειφθεί.

Παρόλα αυτά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος ή ποιοι μπορεί να εμπλέκονται και πώς η εκπομπή φαινόταν να περιλαμβάνει τη φωνή και την εικόνα του Ρώσου προέδρου.

The Kremlin rushed to state that someone hacked Russian TV and radio channels, and posted an allegedly fake video with Putin announcing the invasion of Ukrainian troops into the border regions of #Russia, as well as the general mobilization and evacuation of citizens. pic.twitter.com/pGGtxtlygq