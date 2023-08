Conference League: Επεισόδια στην Πράγα πριν από τον μεγάλο τελικό (Videos)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πράγα λίγες ώρες πριν τον τελικό του Conference League, μεταξύ της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ.

Λίγο πριν τη σέντρα, Ιταλοί και Άγγλοι οπαδοί συναντήθηκαν, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα. Υπήρξαν συγκρούσεις σώμα με σώμα στη μέση του δρόμου, ενώ εκτοξεύτηκαν και αντικείμενα.

Shocking to see it back…. I'm under the blue sign… Fiorentina ultras are mental



Glad no one got seriously hurt. Swat team's surrounding the bar now #UECLfinal #UECL #whu pic.twitter.com/uSRFg65zdY