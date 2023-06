Λεονάρντο ντι Κάπριο: Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα ιστορία του πατέρα του

Αν και ο φωτογραφικός φακός απαθανατίζει συχνά τον διάσημο ηθοποιό Λεονάρντο ντι Κάπριο με τη μητέρα του, ωστόσο σπάνιες είναι οι κοινές εμφανίσεις με τον πατέρα του.

Μπορεί ο 48χρονος Λεονάρντο ντι Κάπριο να μεγάλωσε με τη μητέρα του, ωστόσο καθοριστική υπήρξε η επίδραση που του άσκησε ο πατέρας του, Τζορτζ ντι Κάπριο.

Ποιος όμως είναι ο Τζορτζ ντι Κάπριο;

Γνωστός στην underground σκηνή των κόμικς ως συγγραφέας, μοντέρ και διανομέας, ο 79χρονος πλέον Τζορτζ, εγγονός ενός Ναπολιτάνου μετανάστη οδοκαθαριστή, καθοδήγησε και στήριξε τον Λεονάρντο στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική.

Έχοντας αλλάξει πολλές δουλειές και επαγγέλματα, στο παρελθόν, για να βιοποριστεί, το 2021 έκανε το δικό του κινηματογραφικό ντεμπούτο στην κωμωδία ενηλικίωσης Licorice Pizza του Πολ Τόμας Άντερσον.

Με τη μητέρα του Λεονάρντο, ο μακρυμάλλης και εκκεντρικός Τζορτζ γνωρίστηκε το 1963. Εκείνη σπούδασε νομική γραμματέας εκείνος εργάστηκε ως εγκαταστάτης αμιάντου και πυρίμαχης στέγης.

