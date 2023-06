Credit Suisse: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την UBS

Η τράπεζα UBS ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουνίου, πως ολοκλήρωσε την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse.

Έτσι είναι πλέον πραγματικότητα η δημιουργία μίας γιγάντιας ελβετικής τράπεζας με ισολογισμό 1,6 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και μεγαλύτερη ισχύ στη διαχείριση πλούτου.

Σχολιάζοντας τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008, ο διευθύνων σύμβουλος της UBS Σέρτζιο Ερμότι και ο πρόεδρός της Κολμ Κέλεχερ δήλωσαν πως «αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου», σε ανοικτή επιστολή τους που δημοσιεύεται από ελβετικές εφημερίδες.

This morning UBS and the Swiss government signed a Loss Protection Agreement, effective upon completion of the acquisition of Credit Suisse, expected as early as 12 June 2023. Click through below on what that means. pic.twitter.com/XO9w5tH1Gf