Γιώργος Παπανδρέου: Κριτής... μαγειρικής σε ισραηλινή εκπομπή! (photos/video)

Ως κριτής… μαγειρικής θα συμμετάσχει στην ισραηλινή ταξιδιωτική εκπομπή “The Best in the World” ο Γιώργος Παπανδρέου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του το συνεργείο της τηλεοπτικής εκπομπής, συνάντησε τυχαία στην Πάτρα τον Γιώργο Παπανδρέου και του ζήτησαν να συμμετάσχει σε έναν εναλλακτικό διαγωνισμό μαγειρικής ως κριτής.

«Μια αναπάντεχη συνάντηση στην Μαρίνα της Πάτρας με το συνεργείο της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής “The Best in the World” που μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής ως κριτής, μαζί με δύο νέα παιδιά από την Πάτρα, την Καλομοίρα και τον Δημήτρη, μου έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσω την πόλη μας και ολόκληρο τον νομό, ως τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή του Ισραήλ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Παπανδρέου.

