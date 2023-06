Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε εστιατόριο της Ιταλίας σύμφωνα με την Daily Mail, καθώς η πασίγνωστη ηθοποιός Ζεντάγια «έφαγε πόρτα».

Η ηθοποιός προσπάθησε να γευματίσει σε πολυτελές εστιατόριο της Ρώμης το περασμένο Σάββατο, αλλά της αρνήθηκαν την είσοδο λόγω του αυστηρού κώδικα ντυσίματος. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους η ηθοποιός, αν και είναι από τις πιο καλοντυμένες στο Χόλιγουντ, δεν πληρούσε τα ενδυματολογικά στάνταρ για να φάει στο εστιατόριό τους.

