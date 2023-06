Κάνιε Γουέστ: Σέρβιρε σούσι πάνω σε γυμνά σώματα γυναικών για τα 46α γενέθλιά του (photo/video)

Αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή του ράπερ Κάνιε Γουέστ να σερβίρει τους καλεσμένους του στο πάρτυ γενεθλίων του σούσι πάνω στα γυμνά σώματα γυναικών.

Το Σάββατο 10/06 ο πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν έκανε πάρτυ για τα 46α γενέθλιά του. Ο ράπερ επέλεξε να σερβίρει σούσι και σασίμι στους διάσημους καλεσμένους του με την ιαπωνική πρακτική σερβιρίσματος, που ονομάζεται Nyotaimori, στην οποία τα γυμνά γυναικεία σώματα λειτουργούν ως δίσκοι και τοποθετούνται στο κέντρο του τραπεζιού. Καλεσμένη στο πάρτυ ήταν και η μεγαλύτερη κόρη του Νορθ.

Kanye West celebrated his 46th birthday party serving sashimi and sushi off the naked body of a woman. pic.twitter.com/4JcTinutMt