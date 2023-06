Πέθανε ο συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι – Είχε βραβευτεί με Πούλιτζερ

Ο Αμερικανός πολυβραβευμένος συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης του.

Ο ΜακΚάρθι πέθανε στο σπίτι του από φυσικά αίτια, ενώ ο γιος του, Τζον ΜακΚάρθι επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Ο ΜακΚάρθι ήταν γνωστός για το The Road (Ο δρόμος), το μετα-αποκαλυπτικό μυθιστόρημα του 2006 για ένα ταξίδι που κάνουν ένας πατέρας και ο γιος του. Άλλα βιβλία του Μακάρθι που έτυχαν μεγάλης αποδοχής από τους κριτικούς είναι το All the Pretty Horse και το No Country for Old Men, τα οποία μετατράπηκαν και τα δύο σε ταινίες.

Το «No Country for Old Men» των αδελφών Coen, το 2007, κυριάρχησε στα βραβεία Όσκαρ εκείνης της χρονιάς και κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ το 2009 η κινηματογραφική μεταφορά του The Road είχε επίσης μεγάλη επιτυχία.

Γεννημένος στο Providence του Rhode Island το 1933, ο McCarthy ήταν σεβαστός ως ένας απομονωμένος μυθιστοριογράφος του οποίου τα ζοφερά βίαια, αποκαλυπτικά οράματα του αμερικανικού νότου του προσέλκυσαν θαυμαστές από την Oprah Winfrey μέχρι τον Saul Bellow.

Θεωρούμενος ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους μυθιστοριογράφους των ΗΠΑ, ο McCarthy κατέγραψε -με λιτή, πυκνή αυστηρή πρόζα που προκάλεσε συγκρίσεις με συγγραφείς όπως ο Herman Melville και ο William Faulkner- τις βίαιες ζωές προβληματικών χαρακτήρων. Αυτοί κυμαίνονταν από τον Llewelyn Moss του No Country for Old Men, ο οποίος κλέβει μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα από μια σκηνή βίαιου θανάτου κοντά στο Rio Grande και βρίσκεται κυνηγημένος, μέχρι τον ανώνυμο πατέρα και γιο στο The Road, οι οποίοι περπατούν σε ένα μετα-αποκαλυπτικό αμερικανικό κολαστήριο γεμάτο κανίβαλους και βιαστές.

Ο McCarthy έγραψε ένα θεατρικό έργο, The Stonemason, το 1994, και στη συνέχεια μετέτρεψε το σενάριο του 1984 No Country for Old Men σε μυθιστόρημα το 2005- οι αδελφοί Coen διασκεύασαν τη ζοφερή ιστορία σε μια ταινία που κέρδισε Όσκαρ το 2007.

Την ίδια χρονιά, ο Μακάρθι κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για το μυθιστόρημά του The Road (Ο δρόμος) το 2006, ένα βιβλίο που το απέδωσε στον ερχομό του δεύτερου γιου του, Τζον Φράνσις, το 2004, όταν ο συγγραφέας ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 60.

