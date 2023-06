Μία στάση για… φαγητό έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς φαίνεται πως η δικαστική περιπέτεια του… άνοιξε την όρεξη.

Μάλιστα, μετά την αποχώρησή του από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι και λόγω των γεννεθλίων του κέρασε θαμώνες γνωστού εστιατορίου της περιοχής.

Ο Ντόναλτ Τραμπ σταμάτησε με την αυτοκινητοπομπή του στο διάσημο κουβανέζικο εστιατόριο «Cafe Versailles» στη «Μικρή Αβάνα».

Οι θαμώνες που βρίσκονταν εκεί του τραγούδησαν το «Happy Birthday», καθώς ο πρώην πρόεδρος έχει γενέθλια στις 14/6.

Ο ισχυρός επιχειρηματίας είπε στον ιδιοκτήτη «φαγητό για όλους» και στη συνέχεια το πλήθος άρχισε να εύχεται χρόνια πολλά, καθώς την Τετάρτη (14/6) γίνεται 77 ετών.

