Τραγωδία στον Καναδά: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε σύγκρουση φορτηγού με βαν που μετέφερε ΑμεΑ (Video)

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη 15/6 στον κεντρικό Καναδά, μετά από σύγκρουση νταλίκας με μικρό λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», διευκρίνισε ο Ρομπ Χιλ, αξιωματικός της αστυνομίας στην επαρχία Μανιτόμπα, όπου έγινε το δυστύχημα.

VIEWERS DISCRETION ADVISED🚨

📍Fatal Accident On Hwy1 Near Carberry, MB @CarraDeShaukeen



At least 15 people have been killed in a crash Between A Semi-Truck & Handi-Transit Vehicle on the Trans-Canada Highway west of Winnipeg near Carberry, Manitoba. #Carberry #mbpoli #Mantioba… pic.twitter.com/7KC0GGDibj