Η Ρέινα Λαφανταΐζι είναι επίσημα η γηραιότερη και μεγαλύτερη superfan του Χάρι Στάιλς σε ηλικία 78 ετών, και οι δύο τους έχουν μια μοναδική σχέση.

Η κάτοικος του Οντάριο του Καναδά είναι θαυμάστρια του 29χρονου τραγουδιστή από τότε που έκανε την πρώτη του οντισιόν για το X – factor το 2010, και τώρα συνεχίζει να τον στηρίζει και στη σόλο καριέρα του. Επίσης, παρακολούθησε την πρώτη συναυλία του τραγουδιστή τον Ιανουάριο του 2023.

Η Λαφανταΐζι θυμήθηκε τον ενθουσιασμό που ένιωσε όταν η εγγονή της Ρενέ της είπε ότι πήρε εισιτήρια για τη συναυλία στο Λος Άντζελες για την περιοδεία «Love on Tour» του Στάιλς.

«Ήθελα τόσο πολύ να τον δω, που τίποτα δεν επρόκειτο να με σταματήσει», δήλωσε στο «NeedToKnow.co.uk».

Η Λαφανταΐζι και η Ρενέ ντύθηκαν με ροζ φτερωτά μπο για τη συναυλία – ένα αξεσουάρ που έγινε βασικό στοιχείο της περιοδείας του σούπερ σταρ – και η γυναίκα παραδέχτηκε ότι ένιωσε ξανά σαν έφηβη και ότι η καρδιά της χτυπούσε έξω από το στήθος της.

