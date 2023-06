Μετά το πέρας της δικαστικής διαμάχης μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, ο ηθοποιός μιλάει για το πως αισθανόταν εκείνη την περίοδο.

Με αφορμή τα 60ά γενέθλιά του, ο φωτογράφος Γκρεγκ Γουίλιαμς μοιράστηκε ένα βίντεο με τον Χολιγουντιανό ηθοποιό να μιλάει στις Κάννες για τον αποκλεισμό που βίωσε από το Χόλιγουντ, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με τη Χερντ.

«Πείτε το όπως θέλετε. Επέστρεψα. Αν και για να επιστρέψεις, πρέπει πρώτα να φύγεις. Εγώ δεν πήγα πουθενά. Ίσως δεν με σκέφτηκαν, δεν με πρόσεξαν ή δεν μου επέτρεψαν καν να με δει το κοινό», ακούγεται να λέει αρχικά.

«Στην αρχή αυτής της δύσκολης περιόδου, ένιωθα σαν να έπιασα πάτο. Μπορείς να πιάσεις πάτο αμέτρητες φορές, αλλά αν είσαι αρκετά τυχερός και βρεις το υπόγειο, τότε ξέρεις ότι θα ανέβεις ξανά, θα είσαι εντάξει», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

