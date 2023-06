Αλβανία: Παραιτήθηκε δήμαρχος μετά από σκάνδαλο με ροζ βίντεο

Σε παραίτηση οδηγήθηκε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κουκέσι Σαφέτ Γκζίσι, στην βορειοδυτική Αλβανία, μετά τη δημοσιοποίηση ροζ βίντεο.

Το ροζ βίντεο, που κοινοποιήθηκε γρήγορα μέσω WhatsApp, εμφάνιζε τον έως πρότινος δήμαρχο Κούκεσι σε ερωτικές περιπτύξεις με νεαρή κοπέλα, που όπως αποκάλυψε διατηρεί σχέση.

Είχε προηγηθεί και απόφαση «καρατόμησης» του από το υπουργικό Συμβούλιο, με εντολή του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Παράλληλα, θα διενεργηθούν νέες τοπικές εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου. Ο Σαφέτ Γκτζίσι είχε επανεκλεγεί δήμαρχος Κουκέσι, στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές στην Αλβανία (14/5/2023) με τη σημαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος του πρωθυπουργού Ράμα.

Ο 51χρονος πρώην δήμαρχος Κούκεσι είναι επιχειρηματίας και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroGjici Security και της Kevin Construction. Είναι επίσης πρόεδρος της αλβανικής ποδοσφαιρικής ομάδας FK Kukësi της αλβανικής Superliga. Δήμαρχος Κούκεσι εξελέγη στις εκλογές του 2019.

Ο ίδιος με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για παγίδευσή του από πολιτικούς αντιπάλους που τον εκδικήθηκαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, για την πρόσφατη επανεκλογή του.

«Ζητώ μια τεράστια συγγνώμη στο κοινό και σε όποιον είδε αυτό το άσχημο βίντεο σήμερα. Μετά από μια δύσκολη εκστρατεία και αντιπαράθεση με τους αντιπάλους μου, από την οποία βγήκα νικητής, δυστυχώς έπεσα θύμα μιας παγίδας που ετοίμασαν λεπτομερώς οι ίδιοι που αντιμετώπισα στις εκλογές. Εδώ κατάφεραν να κάνουν σε άλλη βρώμικη μορφή αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν με την ψήφο των Κουκσιανών», δήλωσε ο Σαφέτ Γκτζίσι.

