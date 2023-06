Έξαλλος με τη vegan κοινότητα είναι ο σεφ Τζον Μάουντεν ο οποίος έγραψε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα δεν θα εξυπηρετούνται στο εστιατόριό του Fyre στο Κόνολι στο βόρειο τμήμα του Περθ.

«Δυστυχώς, όλοι οι vegans απαγορεύεται πλέον να εισέλθουν στο Fyre (για λόγους ψυχικής υγείας)», ανέφερε. «Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

Το ξέσπασμα του σεφ οφείλεται στη διαμάχη που είχε με μια vegan πελάτισσα η οποία παραπονέθηκε πως δεν υπάρχουν χορτοφαγικές επιλογές στο μενού του εστιατορίου του.

«Γ… τους χορτοφάγους σοβαρά… τελείωσα. Στο τέλος της ημέρας, δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω, μπορούν να πάνε να γ…», είπε.

Ο διάσημος σεφ δήλωσε ότι η διαφωνία ξεκίνησε όταν μια νεαρή γυναίκα επικοινώνησε πριν επισκεφθεί το εστιατόριο για να ρωτήσει για vegan επιλογές. «Ήταν η μόνη μου έλλειψη… Είπα ότι θα την εξυπηρετούσα, είπα ότι έχουμε νιόκι, λαχανικά… και αυτό ήταν όλο», δήλωσε στην εφημερίδα The West Australian.

