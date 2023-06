Ένα ακόμη βίντεο ανέβασε στο Tik Tok ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η προεκλογική εκστρατεία.

Άλλωστε τόσο στις προηγούμενες εκλογές όσο και σε αυτές της25ης Ιουνίου, ο πρόεδρος της ΝΔ μετέτρεψε το Tik Tok σε ένα από τα ισχυρά προεκλογικά του όπλα.

Πρόκειται για ένα νέο βίντεο GRWM (Get Ready With Me).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφηγείται μία σειρά από αστεία περιστατικά που έχει ζήσει τις τελευταίες ημέρες, στον δρόμο για τις προεκλογικές του ομιλίες, ενώ παρουσιάζει και κάποιες από τις «κομμένες» στιγμές.

Η συνέχεια επί της… οθόνης:

Διαβάστε επίσης:

Οι πρώην «ΠΑΣΟΚοι» που ακούγονται για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Όλα τα ονόματα

Εξαγγελίες ΝΔ: Δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα Σταθερότητας, αλλά είναι σαν να… υπάρχουν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο καφές με Ρέμο-Τσαπατάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (photos/video)