ΗΠΑ: Διχασμός για τις αμβλώσεις - Στους δρόμους βγήκαν οι Αμερικανοί

Υποστηρικτές και πολέμιοι του δικαιώματος στην άμβλωση κατέβηκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους των ΗΠΑ με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει παλαιότερη ιστορική απόφασή του στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» το 1973 που νομιμοποιούσε την άμβλωση σε όλη τη χώρα.

Στην Ουάσιγκτον, υποστηρικτές και εκπρόσωποι αμερικανικών οργανώσεων υπεράσπισης του δικαιώματος στην άμβλωση, μεταξύ των οποίων οι Women’s March και NARAL Pro-Choice America, συγκεντρώθηκαν στο Κολόμπους Σερκλ για να γιορτάσουν την ήττα ορισμένων πολέμιων της άμβλωσης στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 και για να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών για την προεδρία και το Κογκρέσο του ερχόμενου έτους.

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της αμερικανικής πρωτεύουσας, στο Μνημείο Λίνκολν, οργανώσεις κατά των αμβλώσεων, μεταξύ των οποίων η Students for Life America, συγκεντρώθηκαν για την «Εθνική Πορεία Εορτασμού της Ημέρας της Ζωής».

📍NYC



One yr post-Roe, doctors have become handmaidens to a misogynist agenda while we must bear witness to women & girls brought to the brink of death from sepsis or bleeding out before they get care for miscarriages or high-risk or non-viable pregnancies.#RoevWade pic.twitter.com/uSkwUto5rV