Μόσχα: Σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο M-4

Σε ισχύ παραμένουν και σήμερα τα περιοριστικά μέτρα στον στο μεγάλο αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας M-4 στις περιφέρειες της Μόσχας και της Τούλα στη Ρωσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικού Δικτύου σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, βάσει προηγούμενων αποφάσεων που ελήφθησαν στις περιφέρειες, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο M-4 στις περιφέρειες Τούλα και Μόσχα.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας ο Σεργκέι Σαμπιάνιν επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι η αυριανή ημέρα (Δευτέρα) θα είναι αργία, παρότι η ένοπλη ανταρσία της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ έλαβε τέλος.

Τις πρώτες πρωινές του Σαββάτου, όταν οι μισθοφόροι του Γεβγκένι Πριγκόζιν μπήκαν στη Ρωσία και κινούνταν προς την πρωτεύουσα, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν ανακοίνωσε πως η Δευτέρα θα ήταν αργία για τους περισσότερους Μοσχοβίτες και τους κάλεσε να μείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

WAR IN RUSSIA

