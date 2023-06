Ένα βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες που δείχνει δύο κοπέλες να ξυλοκοπούν έφηβη σε πάρκο. Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε χθες στο Twitter, δείχνει τις δύο να ρίχνουν στο έδαφος το κορίτσι σε ένα πάρκο στο Station Road, Ashby το Σάββατο.

Το κορίτσι ξυλοκοπείται άγρια και προσπαθεί να προστατεύσει το κεφάλι του με τα χέρια. Αφού σταματούν για λίγα δευτερόλεπτα φαίνεται να λένε κάτι στην κοπέλα, η οποία πλέον στέκεται όρθια, της δίνουν μερικές κλωτσιές ακόμη και στη συνέχεια απομακρύνονται.

Η αστυνομία του Leicestershire δήλωσε ότι είδε το βίντεο και έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό. Ανέφερε ακόμη ότι οι αστυνομικοί θα μιλήσουν με τους εμπλεκόμενους.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter από τον χρήστη @Deanceejay13 με τη λεζάντα να γράφει, μεταξύ άλλων: «Αυτό συνέβη στη μικρότερη ετεροθαλή αδελφή μου αυτό το Σαββατοκύριακο…».

Ένα δεύτερο βίντεο, που αναρτήθηκε ως απάντηση στο πρώτο, τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά το αρχικό περιστατικό, στο οποίο φαίνονται τα ίδια τρία κορίτσια καθώς και μια μεγαλύτερη γυναίκα να εμπλέκονται σε έναν άλλο καβγά. Η γυναίκα, η οποία υποστηρίζεται ότι είναι η μητέρα του θύματος, φαίνεται να τραβάει τα μαλλιά ενός από τα κορίτσια, καθώς συνεχίζει να επιτίθεται στην κόρη της.

Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί άλλοι ενήλικες, με έναν άνδρα να προσπαθεί να χωρίσει τα κορίτσια, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα και ακούγονται άνθρωποι να λένε επανειλημμένα «σταματήστε».

Ο καυγάς τελειώνει τελικά αφού ένας άλλος άνδρας μπαίνει ανάμεσα στα δύο κορίτσια και μια άλλη γυναίκα φαίνεται να απομακρύνει τη μητέρα.

Come on now don't act like her mum didn't hit a 15 year old girl and pulled a 14 year old girls hair? pic.twitter.com/nDiQdE9E4t — Natasha (@tashb_xoxxo) June 26, 2023

Ο χρήστης του Twitter @Deanceejay13, ο οποίος είναι επίσης ο ετεροθαλής αδελφός του κοριτσιού που δέχτηκε την επίθεση, δήλωσε στη Daily Mail: ««Είχε πάει στο πάρκο για να συναντήσει τις φίλες της. Λίγο αργότερα της επιτέθηκαν ξαφνικά και τη χτύπησαν άγρια δύο άλλα κορίτσια από την περιοχή που την ποδοπάτησαν και τη χτύπησαν ενώ την έφτυναν, γελούσαν και της φώναζαν. Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν έκαναν τίποτα για να τη βοηθήσουν».

