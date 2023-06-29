Matala Beach Festival: Χορός, κέφι και δροσιά με τη γεύση της Βίκος Cola

Το γνωστό festival ξεσήκωσε για ακόμα μία χρονιά τους επισκέπτες της Κρήτης

Τo Matala Beach Festival επέστρεψε για 10η χρονιά, και η φετινή εμπειρία ήταν πιο δροσιστική από ποτέ, παρέα με τη Βίκος Cola. Από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου, αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, διασκέδασαν τους επισκέπτες, με φόντο τις διάσημες σπηλιές των Ματάλων, σε ένα τοπίο ασυναγώνιστης φυσικής ομορφιάς.

Έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, η πολυσυζητημένη γιορτή πολιτισμού και μουσικής επανήλθε ανανεωμένη, δίνοντας ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι και ξεσηκώνοντας τους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού.

Η Βίκος Cola, στήριξε το φεστιβάλ, δροσίζοντας τόσο τον κόσμο όσο και τους καλλιτέχνες και δίνοντας γεύση στην κάθε μουσική στιγμή.