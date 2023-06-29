search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 16:30
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2023 13:05

Matala Beach Festival: Χορός, κέφι και δροσιά με τη γεύση της Βίκος Cola

29.06.2023 13:05
matala_vikos_new

Το γνωστό festival ξεσήκωσε για ακόμα μία χρονιά τους επισκέπτες της Κρήτης

Τo Matala Beach Festival επέστρεψε για 10η χρονιά, και η φετινή εμπειρία ήταν πιο δροσιστική από ποτέ, παρέα με τη Βίκος Cola. Από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου, αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, διασκέδασαν τους επισκέπτες, με φόντο τις διάσημες σπηλιές των Ματάλων, σε ένα τοπίο ασυναγώνιστης φυσικής ομορφιάς.

Έπειτα από τρία χρόνια απουσίας, η πολυσυζητημένη γιορτή πολιτισμού και μουσικής επανήλθε ανανεωμένη, δίνοντας ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι και ξεσηκώνοντας τους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού.

Η Βίκος Cola, στήριξε το φεστιβάλ, δροσίζοντας τόσο τον κόσμο όσο και τους καλλιτέχνες και δίνοντας γεύση στην κάθε μουσική στιγμή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί» – Ζελένσκι: «Το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών»

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

luna_park_rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

georgiou_gamos
LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Eίμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 16:28
ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί» – Ζελένσκι: «Το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών»

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

1 / 3