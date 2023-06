Έχει αφιερώσει σελίδες του για πολλά απειλούμενα είδη του ζωικού βασιλείου. Τώρα όμως το National Geographic, με κυκλοφορία σε καθοδική πορεία, δίνει τη δική του- άνιση- μάχη επιβίωσης.

Μόλις χθες ο εμβληματικός εξειδικευμένος δημοσιογραφικός οργανισμός με κυκλοφορία 135 ετών, ανακοίνωσε ότι απέλυσε τους τελευταίους 19 ρεπόρτερς του αλλά και άλλους εργαζόμενους σε άλλους τομείς.

Οι απολύσεις δεν ήταν ξαφνικές. Το περιοδικό ιδιοκτησίας Walt Disney Co, είχε ενημερώσει για τις περικοπές από τον περασμένο Απρίλιο. Στο εξής τα ρεπορτάζ- αποστολές θα ανατίθενται σε ελεύθερους επαγγελματίες- εξωτερικούς συνεργάτες ή θα τα κάνουν συνδυαστικά με εσωτερικούς

συντάκτες- επιμελητές κειμένων, τους λιγοστούς που έχουν απομείνει. Είναι το δεύτερο «κύμα» απολύσεων μέσα σε εννέα μήνες και το τέταρτο σε μια σειρά αλλαγών που σχεδίασε και κάνει η ιδιοκτησία του εντύπου από το 21015.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Disney έδειξε την πόρτα εξόδου σε έξι επιτελικά στελέχη του περιοδικού.

Κάποιοι που απολύθηκαν χθες, υποστήριξαν ότι το περιοδικό αναπροσάρμοσε τα συμβόλαια με τους φωτογράφους, τα οποία μέχρι τώρα τούς επέτρεπαν να περνούν μήνες στην περιοχή όπου είχαν πάει αποστολή για τραβήξουν φωτογραφίες που «έγραφαν» ιστορία.

