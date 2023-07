Σρι Λάνκα: Ανακάλεσε την πώληση 100.000 μακάκων στην Κίνα

Η Σρι Λάνκα ανακαλεί την πώληση μαϊμούδων στην Κίνα, φοβούμενη ότι θα φαγωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν σε πειράματα σε εργαστήρια, μετά τα διαβήματα από ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Manohara Jayasinghe, εκ μέρους του τμήματος Προστασίας Άγριας Ζωής, ανακοίνωσε την τροποποιημένη απόφαση της κυβέρνησης μετά την προσφυγή κατά της εξαγωγής των μακάκων στην Κίνα που έφτασε μέχρι το εφετείο, ανέφερε το Asia News.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που το ακούω αυτό», φέρεται να δήλωσε ο Sanjeeva Jayawardena, σύμβουλος του προέδρου. «Αυτές οι μαϊμούδες θα κατέληγαν σε κινεζικά εστιατόρια», πρόσθεσε.

Ενώ η κατανάλωση μαϊμούδων έχει απαγορευτεί στην Κίνα από το 1934, παραδοσιακά θεωρούνταν έδεσμα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιθεώρηση Πληθυσμού. Η αίτηση θα εκδικαστεί επίσημα στις 7 Ιουλίου.

Ομάδες ακτιβιστών άρχισαν να διαμαρτύρονται για τα σχέδια εξαγωγής μαϊμούδων στην Κίνα τον Απρίλιο.

Οι ακτιβιστές για την ηθική μεταχείριση των ζώων (People for the Ethical Treatment of Animals/PETA) εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με την προσφυγή ενάντια στην πρόταση. «Αυτές οι μαϊμούδες δεν ανήκουν σε αιχμαλωσία. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι, μόλις βρεθούν στην Κίνα, θα διοχετευθούν σε βιοϊατρικά πειράματα και θα είναι νεκρές μέσα σε λίγους μήνες», δήλωσε η Δρ Lisa Jones-Engel, ανώτερη επιστημονική σύμβουλος της οργάνωσης που έκανε λόγο για μεγάλη νίκη.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Ασυνήθιστο κύμα καύσωνα με υψηλά επίπεδα υγρασίας

Η κλιματική αλλαγή «σκοτώνει» ταχύτατα τους παγετώνες των Ιμαλαΐων

WWF: Αυτά είναι τα τρία πιο επικίνδυνα φίδια στην Ελλάδα