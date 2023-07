Ματιέ Κασσοβίτς για Γαλλία: Από το 1995 που έκανα «το Μίσος» δεν έχει αλλάξει τίποτα

🔴 La police se croit-elle tout permis ?



📢 Mathieu Kassovitz : "On a tous fait des bêtises à 17 ans et nos enfants feront pareil… On ne peut pas tuer quelqu'un avec des "si… s'il avait écrasé quelqu'un" !"#GGRMC pic.twitter.com/VddHC6vCX3