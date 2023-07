Κάρλος Αντσελότι: Στην Εθνική Βραζιλίας από τον Ιούνιο του 2024

DOM

Σε επιβεβαίωση της πρόσληψης του Κάρλο Αντσελότι στη τεχνική ηγεσία της «Σελεσάο» προχώρησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας.

Ο Έντναλντο Ροντρίγκες, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον προπονητή της Φλουμινένσε, Φερνάντο Ντινίζ ο οποίος αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας, επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τα ρεπορτάζ του τελευταίου διαστήματος.

Ο 64χρονος προπονητής θα αναλάβει καθήκοντα από το Copa America του 2024 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στις ΗΠΑ, αφού ολοκληρωθεί πρώτα το συμβόλαιό του με την Ρεάλ Μαδρίτης.

