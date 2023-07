Δοκιμές 6G δικτύων στην Ευρώπη με τη συμβολή της COSMOTE

DOM

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιούνται δίκτυα δοκιμών (trial networks) σε Αθήνα (Ελλάδα), Βερολίνο (Γερμανία), Μάλαγα (Ισπανία) και Ούλου (Φινλανδία), που συνδυάζουν ψηφιακές και φυσικές υποδομές και είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα, ώστε να προσφέρουν αυτοματοποιημένες δυνατότητες πειραματισμού σε όλη την αλυσίδα παροχής υπηρεσιών 6G, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών για τον τελικό χρήστη, όσο και για τον έλεγχο και τη διαχείριση του δικτύου. Μερικές από τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα δοκιμαστούν στις πειραματικές υποδομές είναι η διαχείριση μηδενικής αφής (zero-touch management), η ευέλικτη αρχιτεκτονική πολλαπλών μισθώσεων (multi-tenancy architecture) για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση παράλληλων και διακριτών απαιτήσεων, η ευφυΐα δικτύου, η ασφάλεια, τα digital twins, δηλαδή η ψηφιακή «κλωνοποίηση» μιας πραγματικής υποδομής ή ενός φυσικού αντικειμένου (π.χ. αεροπλάνο) για την εκτέλεση προσομοιώσεων, η τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς και τεχνολογίες που εξορθολογίζουν την κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για τη διασύνδεση των υποδομών 6G-SANDBOX με τους κόμβους (Hubs) 5G και 6G του ESA, με στόχο την ενσωμάτωση δορυφόρων στα επίγεια δίκτυα 5G και στις μελλοντικές τεχνολογίες 6G.

Ο κ. Γιώργος Τσώνης, Executive Director Network Planning & Devops Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Στην COSMOTE προωθούμε συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών αιχμής από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Με τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο 6G-SANDBOX, δοκιμάζουμε στις εγκαταστάσεις μας τις τεχνολογίες του μέλλοντος που αναμένεται να εξασφαλίσουν πολλαπλά οφέλη για τις τηλεπικοινωνίες, την οικονομία και την κοινωνία.»

Ως εταίρος του έργου, η COSMOTΕ αναπτύσσει την πειραματική υποδομή 6G της Αθήνας, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος, και συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών και των επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και στην υλοποίηση δοκιμών για επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω του πλαισίου Horizon Europe και τελεί υπό την αιγίδα του Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), το οποίο ιδρύθηκε από την ΕΕ για να εξασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στις τεχνολογίες 5G και 6G. Στο 6G-SANDBOX συμμετέχουν 18 φορείς (Keysight Technologies Belgium, Κeysight Technologies Denmark, COSMOTE, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος, European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications (Eurescom), Fraunhofer Institute for Open Communication Systems, Lenovo Deutschland, Nokia Spain, OpenNebula Systems, Boreal Technology & Investments, Fοgus Innovations & Services, INFOLYSIS, The Queen’s University of Belfast, Telefonica, IS-Wireless, Ιctficial OY, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγας και το Πανεπιστήμιο του Ούλου) από 8 χώρες (Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, και Φινλανδία). Το έργο συντονίζει η Keysight Technologies Belgium και έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, συμμετέχει σε 40 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ φτιάχνει έναν κόσμο καλύτερο για όλους.