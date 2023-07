Καλιφόρνια: Τα UFO αποδείχτηκαν... φωτοβολίδες - Όταν Αμερικανοί πεζοναύτες είδαν ένα «άγνωστο αντικείμενο»

Ένα βίντεο του 2021 που πεζοναύτες ερμήνευσαν ως ένα… τριγωνικό UFO που αιωρείται πάνω από τη βάση τους στην Καλιφόρνια, τελικά αποδείχτηκαν… φωτοβολίδες.

Ο ερευνητής των UFO John Greenewald Jr. απέκτησε δεκάδες φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα από το Πεντάγωνο την περασμένη εβδομάδα που φαίνεται να εξηγούν τα φώτα στις 20 Απριλίου 2021 στο Camp Wilson κοντά στο Twentynin Palms, στην Καλιφόρνια.

Μία από τις φωτογραφίες φαινόταν να δείχνει ένα συμπαγές τριγωνικό σχήμα γύρω από τα φώτα και δύο πεζοναύτες που ήταν μάρτυρες του συμβάντος είπαν ότι πίστευαν ότι επρόκειτο για σκάφος UFO. Οι Corbell και Knapp είπαν ότι ερεύνησαν το περιστατικό για δύο χρόνια.

I keep seeing this rebuttal. The witnesses stated flares were launched AFTER the triangle UAP was seen in order to look for it.



In this photo, one of the 128 released, you can see that likely was partially true. Flares were launched after seeing what they thought was a craft,… pic.twitter.com/HsDUOqXHID