ΗΠΑ: Κλεμμένη επιστολή του Χριστόφορου Κολόμβου επεστράφη στην Ιταλία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στην Ιταλία κλεμμένη επιστολή του Χριστόφορου Κολόμβου, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Γραμμένη στα λατινικά, η επιστολή του 1493, είναι μία από τις 30 του εξερευνητή, ο οποίος ενημέρωνε για τις ανακαλύψεις του στην αμερικανική ήπειρο τον βασιλιά Φερδινάνδο της Ισπανίας και την βασίλισσα Ιζαμπέλα. Οι μονάρχες ήταν αυτοί που χρηματοδότησαν το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου στον Νέο Κόσμο.

Η επιστολή του εξερευνητή πιστεύεται ότι είχε κλαπεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Βενετίας, στη δεκαετία του 1980 και εντοπίστηκε στην κατοχή ενός ιδιώτη συλλέκτη στις ΗΠΑ.

Ανακοινώνοντας τον εντοπισμό της επιστολής του Κολόμβου, το 2020, η αμερικανική υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων και η εισαγγελία του Ντέλαγουεαρ, ανέφερε ότι ο συλλέκτης την είχε αγοράσει από πωλητή σπάνιων βιβλίων, το 2003, χωρίς να γνωρίζει πως είχε κλαπεί από τη Βενετία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες για το πώς εντοπίστηκε η επιστολή του Χριστόφορου Κολόμβου, ούτε πως περιήλθε στην κατοχή του εμπόρου σπάνιων βιβλίων, που με την σειρά του την πούλησε στον συλλέκτη. Όταν εντοπίστηκε η επιστολή του Κολόμβου, η αξίας της εκτιμήθηκε στο 1,3 εκατομμύριο δολάρια.

Η επιστολή επεστράφη στην Ιταλία αυτή την εβδομάδα.

Δύο αντίγραφα της ίδια επιστολής, τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια και μεγάλης αξίας, είχαν εντοπιστεί από τις αμερικανικές αρχές και επεστράφησαν το 2018 στην βιβλιοθήκη του Βατικανού και άλλο ένα στην Βιβλιοθήκη της Καταλονίας, στην Ισπανία.

