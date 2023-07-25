Ανακοίνωση εξέδωσε η ΓΣΕΕ για τους διανομείς που εργάζονται ενώ μαίνεται ο καύσωνας, καλώντας το υπουργείο Εργασίας να λάβει πρόσθετα μέτρα, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες delivery τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ αναφέρεται:

«Η ταλαιπωρία και ο κίνδυνος των διανομέων στους δρόμους με τόσο υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να λάβει τέλος. Μπορεί το Υπουργείο Εργασίας να επέβαλε ήδη πρόστιμα σε δύο εταιρείες, το πρόβλημα όμως παραμένει όπως και η εργοδοτική αυθαιρεσία. Τα μέτρα δεν επαρκούν. Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και διοικητικές πράξεις.

Μετά την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο που έχει γίνει κανονικότητα, τις ημέρες του καύσωνα που διανύουμε και παρά το γεγονός ότι έχουμε θρηνήσει ήδη ένα νεκρό διανομέα, οι διανομές συνεχίζονται και μάλιστα χωρίς μέτρα ασφαλείας.

Ευθύνη κατά κύριο λόγο για την κατάσταση έχουν οι εργοδότες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το νόμο, αλλά ευθύνες αναλογούν και στους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν ενσυναίσθηση.

Καλούμε τους πολίτες να μη χρησιμοποιούν τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών τις υπηρεσίες delivery και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις όπου αυτές απαιτούνται.

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μένουμε αμέτοχοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση, που κοστίζει ανθρώπινες ζωές».

