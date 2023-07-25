search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 19:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2023 18:28

Έκκληση ΓΣΕΕ στους καταναλωτές: Μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες delivery εν μέσω καύσωνα

25.07.2023 18:28
DELIVERI_217_new
αρχείου @eurokinissi

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΓΣΕΕ για τους διανομείς που εργάζονται ενώ μαίνεται ο καύσωνας, καλώντας το υπουργείο Εργασίας να λάβει πρόσθετα μέτρα, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες delivery τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ αναφέρεται:

«Η ταλαιπωρία και ο κίνδυνος των διανομέων στους δρόμους με τόσο υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να λάβει τέλος. Μπορεί το Υπουργείο Εργασίας να επέβαλε ήδη πρόστιμα σε δύο εταιρείες, το πρόβλημα όμως παραμένει όπως και η εργοδοτική αυθαιρεσία. Τα μέτρα δεν επαρκούν. Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και διοικητικές πράξεις.

Μετά την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο που έχει γίνει κανονικότητα, τις ημέρες του καύσωνα που διανύουμε και παρά το γεγονός ότι έχουμε θρηνήσει ήδη ένα νεκρό διανομέα, οι διανομές συνεχίζονται και μάλιστα χωρίς μέτρα ασφαλείας.

Ευθύνη κατά κύριο λόγο για την κατάσταση έχουν οι εργοδότες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το νόμο, αλλά ευθύνες αναλογούν και στους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν ενσυναίσθηση.

Καλούμε τους πολίτες να μη χρησιμοποιούν τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών τις υπηρεσίες delivery και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις όπου αυτές απαιτούνται.

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μένουμε αμέτοχοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση, που κοστίζει ανθρώπινες ζωές».

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας: «Έσπασαν» τα θερμόμετρα, πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες – Με «46άρια» η Τετάρτη, «καμπανάκι» για φωτιές

Αρχιεπίσκοπος για Μ. Βαρδινογιάννη: «Η ζωή και οι αγώνες της θα αποτελούν πρότυπο για τις επόμενες γενιές»

Καλλιθέα: Νεκρός ο άνδρας που είχε πέσει στις γραμμές του ΗΣΑΠ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εθνική συναίνεση» για τους υδρογονάνθρακες ζήτησε ο Παπασταύρου

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο την Παρασκευή

beverly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φτάνει στην Ελλάδα ο Μπέβερλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ

australia
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Παρών στο αιματοκύλισμα ένας επιζών από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου (Video)

nosokomeio-aigio
ΕΛΛΑΔΑ

«Με χτυπούσε επί 20 λεπτά»: Ο γιατρός που ξυλοκοπήθηκε από μποξέρ περιγράφει την στιγμή της επίθεσης (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 19:52
papastavrou-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εθνική συναίνεση» για τους υδρογονάνθρακες ζήτησε ο Παπασταύρου

nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο την Παρασκευή

beverly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φτάνει στην Ελλάδα ο Μπέβερλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ

1 / 3