Η Αλ Χιλάλ τινάζει τη μπάνκα στον αέρα, καθώς προσφέρει 300 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Οι Σαουδάραβες έχουν… τρελαθεί και ρίχνουν αδιανόητο χρήμα στα πόδια του Κιλιάν Εμπαπέ προκειμένου να τον πείσουν να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της χώρας τους προσφέροντας στον ίδιο το τεράστιο ποσό των 700 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, η οικογένεια του Γάλλου σούπερ σταρ έχει δελεαστεί απ’ την πρόταση της Αλ Χιλάλ και συμφωνεί με την μετακίνηση του 24χρονου επιθετικού στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας.

Κι έχει τη σημασία της η άποψη της οικογένειας δεδομένου ότι η μητέρα του είναι και η ατζέντης του. Όπως μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η οικογένεια του Μπαπέ, που ουσιαστικά συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους παράγοντες της σαουδαραβικής ομάδας.

Απομένει βεβαίως η τελική απόφαση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, δεν επιθυμεί να παίξει στην παρούσα φάση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

