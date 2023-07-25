Άλλο ένα πετράδι έβαλε στο στέμμα της η Βαλένθια, που ψηφίστηκε ως η πιο δημοφιλής παραθαλάσσια πόλη στη Μεσόγειο, σε ψηφοφορία που έγινε μεταξύ Βρετανών τουριστών.

Στην ψηφοφορία πήραν μέρος 3.500 αναγνώστες της Mirror, οι οποίοι έκαναν επιλογές πέρα από τις κλασικές- Βενετία, Μάλαγα και Βαρκελώνη. Το ισπανικό λιμάνι της Βαλένθια, στη Μεσόγειο, έχει κερδίσει τις καρδιές των τουριστών για πολλούς λόγους: για την ποιότητα των παραλιών και των παράκτιων μετώπων, τις μαρίνες, το εξαιρετικό φαγητό και την πολύ καλή σχέση κόστους και προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πραγματικά η Βαλένθια έχει πολλά προσόντα. Ένα από αυτά που φαίνεται πως εκτίμησαν οι Βρετανοί που πήραν μέρος στην ψηφοφορία της Mirror είναι η ποιότητα του φαγητού και το χαμηλό κόστος. Στην πόλη υπάρχουν πολλά κλασικά εστιατόρια, αλλά και αλυσίδες γρήγορου φαγητού, ενώ οι πάντες προτείνουν και τα τάπας-μπαρ που προσφέρουν αξιοπρεπή πιάτα. Κατά μέσον όρο με 10 ευρώ ανά άτομο μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει ένα ικανοποιητικό γεύμα.

Υπάρχουν βεβαίως και τα πιο ακριβά εστιατόρια στο παράκτιο μέτωπο της πόλης, με εκείνα που βρίσκονται στο νότιο άκρο, στο Πασέο Νεπτούνο, να είναι τα πιο προσιτά.

Η Βαλένθια έχει μία ακμάζουσα πολιτιστική ζωή, στην οποία πρωταγωνιστούν η όπερα, το κέντρο τεχνών, το πλανητάριο, μια σειρά υπερσύγχρονων κινηματογράφων και το Μουσείο Επιστημών.

Για τους πιο ρομαντικούς ενδείκνυται ο περίπατος προς τον καθεδρικό ναό και το συντριβάνι Τουρία, στην Πλάθα δε λα Βίρχεν, στην καρδιά της παλιάς πόλης.

Για εκείνους που προτιμούν διακοπές εκτός της θερινής περιόδου, η Βαλένθια είναι ελκυστικός προορισμός τον Μάρτιο, καθώς από τις 15 ως τις 19 του μήνα γίνεται το φεστιβάλ Λες Φάγες, που σηματοδοτεί την άφιξη της άνοιξης και είναι μια γιορτή με διάφορες εκδηλώσεις, παρελάσεις, μουσικές και πυροτεχνήματα. Επιπλέον, η θάλασσα μετά τον Απρίλιο είναι αρκετά ελκυστική για να αρχίσει κάποιος τα μπάνια του από νωρίς.

Στη Βαλένθια υπάρχουν πολλές οργανωμένες και εξαιρετικές παραλίες, όπως η Νόρτε δε Πενίσκολα, με την εκπληκτική θέα προς το κάστρο της πόλης, αλλά και κάποιες που βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την πόλη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η παραλία Ρακό δε Μαρ, στην περιοχή Κανέτ δε Μπερενγκουέρ, με αμμοθίνες και πλούσια βλάστηση.

Η ιστορία της Βαλένθια, που είναι από τις παλαιότερες πόλεις στην Ισπανία, αρχίζει πριν από 2.100 χρόνια, όταν ιδρύθηκε ως αποικία των Ρωμαίων. Η αρχιτεκτονική της ταυτότητα μαρτυρά τις ιστορικές περιόδους της πόλης, με δείγματα της Γοτθικής περιόδου, του Μπαρόκ, αλλά και σύγχρονα έργα με την υπογραφή του σπουδαίου Σαντιάγο Καλατράβα.

Η Βαλένθια είναι φιλική για τους ποδηλάτες και διαθέτει ένα ευρύ και ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

