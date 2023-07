Μάτζικ Τζόνσον: Για ένα ακόμη καλοκαίρι επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του

Για ένα ακόμη καλοκαίρι ο Μάτζικ Τζόνσον επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του, καθώς ο θρυλικός μπασκετμπολίστας έφτασε στην χώρα μας με το πολυτελές του γιοτ.

Μαζί του είναι η σύζυγός του και τα παιδιά του οι οποίοι και κοινοποίησαν την παρουσία τους στη χώρα μας μέσω των social media.

Ο Μάτζικ Τζόνσον πριν από λίγες ημέρες ήταν στην Ιταλία μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν και απολάμβαναν το φαγητό και τις ομορφιές της γειτονικής χώρας.

Ο Αμερικανός σταρ του μπάσκετ επισκέφτηκε και το 2022 την Ελλάδα και βρέθηκε μεταξύ άλλων στα νησιά του Ιουνίου, στη Σαντορίνη, στην Αθήνα και στην Κόρινθο.

My family and I rocking our new Commanders swag on the yacht today in Greece! pic.twitter.com/gVGzr7CHYo