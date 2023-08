Εξήντα πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης Βarbie, η εμβληματική κούκλα εξακολουθεί να «φέρνει» δισεκατομμύρια κέρδη μέσω της ταινίας της. Θα μπορέσει όμως να «σώσει» τη Mattel;

Η νέα ταινία της Barbie μόλις στο πρώτο της Σαββατοκύριακο στο αμερικανικό box office αποκόμισε 155 εκατ. δολάρια, ενώ απέφερε άλλα 182 εκατ. Διεθνώς, αποσπώντας παράλληλα τον τίτλο πρεμιέρα της χρονιάς. Μέχρι σήμερα η ταινία έχει συγκεντρώσει 775 εκατ. Δολάρια παγκοσμίως, «σπάζοντας ταμεία».

Η Barbie βρίσκεται «στην αρχή ενός ακόμη κεφαλαίου για την εξέλιξη της μάρκας, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως ιδέα», λέει στο Forbes ο πρόεδρος και COO της Mattel, Richard Dickson.

«Η Barbie έχει μετατραπεί από μια κούκλα σε franchise. Η δυνατότητά μας να επεκτείνουμε και να προωθήσουμε το εμπορικό σήμα είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε προϊόν από μόνο του».

Η πραγματική ιστορία της Barbie

Η Mattel ιδρύθηκε το 1945 από τη Ruth Handler, τον σύζυγό της Elliot και τον Matt Matson. Η Handler πήρε την ιδέα για την Barbie όταν έβλεπε την κόρη της, Barbara, και τις φίλες της να παίζουν με χάρτινες κούκλες, των οποίων τα ρούχα και οι καρτέλες σκίζονταν συνεχώς.

«Της ήρθε στο μυαλό ότι τα μικρά κορίτσια ήθελαν απλώς να είναι μεγάλα κορίτσια», λέει η Robin Gerber, συγγραφέας του βιβλίου «Barbie and Ruth: The Story of the World’s Most Famous Doll and the Woman Who Created Her».

Η Barbie έκανε το ντεμπούτο της το 1959 στην Αμερικανική Έκθεση Παιχνιδιών στη Νέα Υόρκη, αλλά το παιχνίδι απογειώθηκε πραγματικά μόνο όταν τα παιδιά είδαν την πρώτη της τηλεοπτική διαφήμιση αργότερα την ίδια χρονιά. Τότε περίπου 300.000 κούκλες πουλήθηκαν τον πρώτο χρόνο, προς 3 δολάρια η καθεμία (ή περίπου 31 δολάρια σε σημερινά δολάρια).

Για χρόνια, η Barbie έχει «βιώσει» διάφορα σκαμπανεβάσματα στις πωλήσεις της. Μάλιστα, το 2010 έως το 2014 είχε μία από τις χειρότερες περιόδους της, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο πωλήσεων των τελευταίων 25 ετών, με έσοδα μόλις 900 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, η Barbie χρειάστηκε μια σημαντική ανανέωση της εικόνας της. Η Mattel ξεκίνησε με τον τόνο του δέρματός της και τις εθνικότητές της, βελτιώνοντας τις πωλήσεις των παιχνιδιών.

Με την ελπίδα στην ταινία

Δυστυχώς, όμως, οι πρότερες δόξες της κούκλας δεν ήρθαν ποτέ, κάνοντας την εταιρεία να προσπαθεί όλο και περισσότερο. Στην προσπάθειά της να βελτιώσει την κατάσταση, αποφάσισε να γίνει παραγωγός στην ταινία που σκηνοθέτησε η Greta Gerwig.

Η ταινία ήδη πριν την προβολή της στους κινηματογράφους προκάλεσε μία φρενίτιδα σε θαυμαστές και μη. Ωστόσο, δεν ήταν μία παρόρμηση, καθώς η ίδια η Mattel δεν έγινε μόνο παραγωγός της ταινίας αλλά επένδυσε σε μία στρατηγική εκστρατεία μάρκετινγκ υπερπαραγωγή, προωθώντας την ταινία με κάθε πιθανό τρόπο.

Πλέον, υπάρχουν τα πάντα, από Crocs με την επωνυμία Barbie, μέχρι ροζ αποσκευές από την BEIS και ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Barbie x Moon. Οι θαυμαστές μπορούν να κάνουν ντους με σετ σαπουνιών Barbie x Truly, να βάλουν βερνίκι νυχιών Barbie x OPI, να φορέσουν σουτιέν Barbie από την MeUndies και να ντυθούν με ρούχα Barbie x Gap. Μπορούν να ακούσουν το αυθεντικό soundtrack της ταινίας, το οποίο περιλαμβάνει νέες επιτυχίες από την Dua Lipa και τη Nicki Minaj. Μπορούν ακόμη και να περάσουν μια νύχτα στο πραγματικό DreamHouse στο Malibu μέσω AirBnB. Όλα μέρος των προσπαθειών προώθησης της ταινίας.

Πράγματι, η Mattel έχει καταφέρει να φτιάξει έναν ροζ κόσμο, θυμίζοντας τις ένδοξες ημέρες δόξας των πρώτων δεκαετιών από την εμφάνιση της κούκλας. Ωστόσο, πόσο θα διαρκέσει αυτό και τι αποτελέσματα θα έχει;

Σίγουρα, η κυκλοφορία της ταινίας έρχεται σε μια εποχή που ο ισολογισμός της Mattel θα χρειαζόταν μια ώθηση. Η εταιρεία έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του Απριλίου με 814,6 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρές πωλήσεις, μειωμένες κατά 22% σε σχέση με πέρυσι. Η Barbie απέφερε 177 εκατομμύρια δολάρια σε μικτές πωλήσεις παγκοσμίως, μειωμένες κατά 44% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αλλά αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 58% των μικτών πωλήσεων της Mattel για τις κούκλες συνολικά.

Πάντως η εταιρεία είναι αισιόδοξη, καθώς δεν βασίζεται μόνο στις πλαστικές κούκλες Barbie αλλά στην ιδέα της. «Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους των καλυτέρων στα παιχνίδια για κονσόλες, στα παιχνίδια για κινητά, σε μια ποικιλία άλλων ψηφιακών εμπειριών που φέρνουν την Barbie στο προσκήνιο», λέει ο Dickson. Με άλλα λόγια, για τη Mattel, η Barbie είναι πηγή έμπνευσης και σωτηρίας. Είναι όμως έτσι ή ζει στο δικό της ροζ συννεφάκι;

