Στην πυρόπληκτη Ρόδο για αυτοψία βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος στο Επικρατείας του κόμματος ως απόδημος.

Την ώρα που τα περισσότερα στελέχη είναι απορροφημένα με τις εσωκομματικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Κασσελάκης ξεχωρίζει καθώς είναι από τα πιο δραστήρια πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τα μείζονα κοινωνικά ζητήματα.

«Ως απόδημος Έλληνας ζητάω από την ομογένεια να λάβει σοβαρά υπόψη ότι η Ρόδος είναι ασφαλής και χρήζει της στήριξης όλων μας» τόνισε από τη Ρόδο ο Στέφανος Κασσελάκης που στην περιοδεία συνοδευόταν από την κα. Χρύσα Καραγιάννη, τέως βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Δωδεκάνησα.

«Σε ένα νησί το οποίο ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη επισκεφθεί, έστω σε ένδειξη αλληλεγγύης, εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να μάθουμε, να κατανοήσουμε και να βοηθήσουμε στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της Ρόδου και κυρίως, των ανθρώπων της», δήλωσε στη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Οι εθελοντές στις φωτιές της Ρόδου είναι τα πρόσωπα της χρονιάς, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι» πρόσθεσε.

«Ενόσω οι αρμόδιοι της κυβέρνησης συνεχίζουν είτε τις διακοπές τους είτε τις συσκέψεις από τα γραφεία τους στην Αθήνα, εμείς πήγαμε στη Ρόδο και συναντήσαμε επιτόπου φορείς και κατοίκους του νησιού.

Μιλήσαμε μαζί τους αδιαμεσολάβητα, ακούσαμε τα προβλήματα, τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις απόψεις τους για το τι έφταιξε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει άμεσα και μεσοπρόθεσμα, και δεσμευθήκαμε ότι θα τους βοηθήσουμε όπου και όπως μπορούμε.

Στο video που ακολουθεί, εκπρόσωποι των φορέων, εθελοντές, πληγέντες και απλοί κάτοικοι μιλάνε για την έλλειψη συντονισμού και διαθέσιμων μέσων, για τη ζημιά που υφίσταται ο τουρισμός, αλλά και για την αγάπη των κατοίκων για το νησί τους, την ομοψυχία και τον αλτρουισμό που έδειξαν όλοι, προκειμένου να αποσοβήσουν μια μεγαλύτερη καταστροφή, γεγονός που έκανε τους τουρίστες και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που βρέθηκαν εκεί να εξαίρουν για μέρες τη στάση τους» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος Κασσελάκης εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

