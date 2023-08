Ισλανδία: Ηφαίστειο δημιουργεί ανεμοστρόβιλο – Απόκοσμες εικόνες (Video)

Άναυδοι έχουν μείνει οι παρατηρητές με την αλλόκοτη δραστηριότητα ενός «νεογέννητου» ηφαιστείου στην Ισλανδία, καθώς δημιουργεί ανεμοστρόβιλο.

Το ηφαίστειο δημιουργήθηκε στις 10 Ιουλίου από μια ρωγμή μήκους περίπου τριών χλμ. και έκτοτε «ξερνάει» λάβα.

Όπως εξηγεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας, «όταν η λάβα ρέει πάνω από μια περιοχή με βλάστηση, μπορεί να παραχθεί αέριο μεθάνιο, εάν η βλάστηση δεν καίγεται εντελώς. Το αέριο στη συνέχεια συσσωρεύεται σε κενά και κοιλότητες στη λάβα κι έτσι δημιουργείται ο ανεμοστρόβιλος».

The greatest show on earth now has Tornados! Iceland Volcano Eruption 2023 drone pic.twitter.com/z71OSZqX4p