Στα σκαριά φαίνεται πως έχουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ την παραγωγή μιας ολοκαίνουργιας ταινίας για το Netflix.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψαν την επικερδή συνεργασία τους με τον γίγαντα του streaming, αφού αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια το 2020. Είναι άγνωστο πόσο ακριβώς αξίζει η συμφωνία, αλλά έχει αναφερθεί ότι θα μπορούσε να είναι γύρω στα 112 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρονται επίσης να ετοιμάζουν νέο χτύπημα, με μια ταινία που βασίζεται στο μπεστ σέλερ «Meet Me at the Lake», της συγγραφέως Carley Fortune.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι που ερωτεύεται στα 30 του και πραγματεύεται θέματα παιδικού τραύματος και μεταγεννητικής κατάθλιψης. Έχει αποδειχθεί ότι έχει επιτυχία στους αναγνώστες, καθώς πούλησε 37.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Διαβάστε επίσης:

Ηλίας Μαμαλάκης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την έξοδο από το νοσοκομείο (Video)

Μπέλα Χαντίντ: Καταβεβλημένη και με σωληνάκια παλεύει με τη νόσο Lyme – Στο πλευρό της ο σκύλος της (photos)

Ντέμι Μουρ: Επισκέφθηκε τη Μύκονο και ξεσήκωσε με τον χορό της (Video)