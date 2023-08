Ο πατέρας της Lady Gaga μαζεύει υπογραφές να διώξει τους «ενοχλητικούς μετανάστες» από τη γειτονιά του

Αγώνα δίνει ο πατέρας της Lady Gaga μαζεύοντας υπογραφέςα από τους γείτονές του για να διώξει τους μετανάστες που ζουν κοντά στο εστιατόριο και το σπίτι του στο Upper West Side της Νέας Υόρκης.

Ο 66χρονος ισχυρίζεται ότι έχουν κατακλύσει την αριστοκρατική γειτονιά του και φέρνουν ναρκωτικά και πόρνες στην περιοχή.

Αυτό ξεκίνησε να συμβαίνει από όταν το ξενοδοχείο Stratford Arms ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του, μετατράπηκε σε καταφύγιο για εκατοντάδες μετανάστες.

Ο Germanotta συντάσσει μια έκθεση με τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη συμπεριφορά των μεταναστών στην περιοχή. Στη συνέχεια σκοπεύει να απευθυνθεί στην αστυνομία.

Ο επιχειρηματίας ζει στο κτίριο The Pythian στην West 70th Street εδώ και 35 χρόνια. Εκεί μεγάλωσε τις κόρες του Stefani -γνωστή ως Lady Gaga- και τη Natali. Το 2012 άνοιξε ένα εστιατόριο στην περιοχή.

«Σε αυτόν τον κοιτώνα ζουν τώρα 500 μετανάστες. Τότε ήταν που άρχισε το χάος». Μετά τη μετατροπή, ο Germanotta λέει ότι η ζωή στην περιοχή έχει δεχτεί πλήγμα, με αυτοσχέδια πάρτι σε τετράγωνα που διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πόρνες στην περιοχή.

Τόσο ο ίδιος όσο και οι γείτονες ζητούν από την αστυνομία να πάρει τα μέτρα της και να λυθεί το πρόβλημα.

Ο Germanotta συνέχισε: «Το χειρότερο είναι τη νύχτα. Ο θόρυβος. Ξεκινάει περίπου στις 10 η ώρα και κρατάει μέχρι τις 4 το πρωί. Παίζουν μουσική και τρέχουν με τα motocross και τις μοτοσικλέτες τους πάνω-κάτω στους δρόμους. Δεν με πειράζει που είναι εκεί. Θα είναι εκεί για τρία χρόνια. Αυτό ήταν το συμβόλαιο, καταλαβαίνω. Αλλά τουλάχιστον διαχειρίσου το. Βάλτε την κατάλληλη ασφάλεια, να υπάρχει αστυνομική παρουσία και κώδικας συμπεριφοράς. Είναι φιλοξενούμενοι στη γειτονιά μας και ουσιαστικά την έχουν καταλάβει».

Λέει ότι τα πεζοδρόμια ήταν προηγουμένως καθαρά. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες λέει ότι οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει με βελόνες.

