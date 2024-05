Eurovision: Ξέσπασε σε κλάματα η εκπρόσωπος του Ισραήλ κατά την επιστροφή – «Αφιερώνω τη συμμετοχή μου στους ομήρους» (Video)

Στην πατρίδα της μετά από έναν επεισοδιακό για την ίδια τελικό της Eurovision επέστρεψε η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

H Eden Golan κατόρθωσε να τερματίσει στην 5η θέση, ενώ έλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία του κοινού, ωστόσο, η 20χρονη και η ομάδα της ήταν ανεπιθύμητοι από το μεγαλύτερο μέρος του κοινού, εν μέσω των συρράξεων στη Γάζα.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο, η Golan έπεσε στην αγκαλιά των ανθρώπων που περίμεναν να την υποδεχτούν, ξεσπώντας σε κλάματα.

Σε ανάρτηση που έκανε μέσω Instagram, ευχαρίστησε την οικογένεια, τους συνεργάτες της και τον κόσμο που τη στήριξε με την ψήφο του, ενώ στο τέλος του μηνύματός της, η 20χρονη ζητά την επιστροφή των ομήρων συμπατριωτών της.

«Τέλος, αφιερώνω τη συμμετοχή μου στο ESC στις φωνές που δεν μπορούμε να ακούσουμε, στους ομήρους – σας περιμένουμε απεγνωσμένα όλους να επιστρέψετε στην πατρίδα σας» έγραψε.

Αποδοκιμασίες για το Ισραήλ στον τελικό

Η Golan ανέβηκε στη σκηνή τρίτη κατά σειρά, ερμηνεύοντας το «Hurricane» με το κοινό να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στην τηλεοπτική μετάδοση, η διοργάνωση με ειδική επεξεργασία ήχου, δεν έδειξε τις αποδοκιμασίες προς την Eden Golan.

Ωστόσο, θεατές που βρίσκονταν στο Μalmö Arena, ανέβασαν μέσα σε δευτερόλεπτα, βίντεο με τα γιουχαΐσματα εναντίον της ισραηλινής αποστολής.

«Αυτό που είδατε στην τηλεόραση, δεν είναι αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα» έγραψαν οι χρήστες του Twitter.

Η τραγουδίστρια, παρά τις έντονες αντιδράσεις εναντίον τόσο της ιδίας όσο και της ομάδας της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε χαμογελαστή το κοινό και αποχώρησε χαρούμενη από τη σκηνή.

Παρ’ όλ’ αυτά, στο televoting, δηλαδή την ψηφοφορία του κοινού, το Ισραήλ απέσπασε 323 βαθμούς.

A reminder that what you’re seeing on TV for Israel is not representative of what people ACTUALLY think #Eurovision pic.twitter.com/9D65ktD36w — Will (@willthefirst) May 11, 2024

Reaction in the arena pic.twitter.com/EFV9jHoLyY — ESC Tom (@EurovisionTom) May 11, 2024

Την ίδια ώρα, τον γύρο του Διαδικτύου έκαναν βίντεο με χιλιάδες διαδηλωτές που βρέθηκαν στους δρόμους του Μάλμε, με τις σημαίες της Παλαιστίνης.

«Υποστηρίζετε γενοκτονία», «Eurovision, δεν μπορείς να κρυφτείς, υποστηρίζεις τη γενοκτονία» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» είναι λίγα μόνο από τα συνθήματα που ακούγονταν, ζητώντας παράλληλα, την απαγόρευση της συμμετοχής του Ισραήλ από τη Eurovision.



Εκτός από τη Σουηδία, μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε και στην Πολωνία, με πλήθος κόσμου να έχει βγει στους δρόμους, διαμαρτυρόμενος.

Malmo coming out strong against Eurovision’s inclusion of Israel pic.twitter.com/QZaDpgXTAm — ashok kumar 🇵🇸 (@broseph_stalin) May 11, 2024

BREAKING:



Around 15 000 anti-Israel protesters are marching through Malmö right now in protest against Israel being allowed to compete in Eurovision Song Contest.



They are chanting:



“We will crush zionism”

“There’s only 1 solution. Intifada revolution”



Sweden 2024… pic.twitter.com/fXxC4cKgo7 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2024

Today in Sweden!



People flood the streets of Malmo in MASSIVE numbers to protest against Israel’s participation in Eurovision.



🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/YtlqweYuOv — sarah (@sahouraxo) May 11, 2024

