Ιταλία: Ναυάγιο με 41 νεκρούς μετανάστες (video)

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Σαράντα ένας μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από ναυάγιο σκάφους ανοικτά του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, επικαλούμενο μαρτυρίες επιζώντων.

Σύμφωνα πάντα με το ANSA, τέσσερις άνθρωποι που επέζησαν του ναυαγίου είπαν στους διασώστες ότι βρίσκονταν πάνω σε ένα πλεούμενο που μετέφερε 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Το πλεούμενο είχε αποπλεύσει από τη Σφαξ της Τυνησίας και βυθίστηκε στο ταξίδι του προς τις ιταλικές ακτές, όπως είπαν οι επιζώντες.

#SONDAKİKA

İtalya'da göçmen faciası



▪️İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/ZUJgNfCvAx — EHA MEDYA (@eha_medya) August 9, 2023

Οι επιζώντες -τρεις άνδρες και μία γυναίκα από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γουινέα- δήλωσαν πως διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο και μετεπιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής.

Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Δεν είναι σαφές αν η είδηση που μετέδωσε το Ansa συνδεόταν με δύο ναυάγια, στα οποία αναφέρθηκε η ακτοφυλακή την Κυριακή, λέγοντας πως περίπου 30 άνθρωποι αγνοούνταν από αυτά.

Η ακτοφυλακή ανέφερε επίσης πως περισυνέλεξε 57 επιζώντες και δύο πτώματα, εν μέσω πληροφοριών των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον ένα από τα πλεούμενα που βυθίστηκαν είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ την Πέμπτη.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, οι τυνησιακές αρχές δήλωσαν προχθές, Δευτέρα, πως ανέσυραν 11 πτώματα από ένα ναυάγιο κοντά στη Σφαξ την Κυριακή και πως 44 μετανάστες από αυτό το ναυάγιο εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι.

Από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα 93.700 μετανάστες έχουν φθάσει στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία που υπουργείου Εσωτερικών που επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά τη Δευτέρα, σε σύγκριση με 44.700 την ίδια περίοδο το 2022.

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