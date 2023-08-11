Πέδρο Πασκάλ: Πήγε σε έκθεση αφιερωμένη σε εκείνον, αλλά… δεν μπήκε ποτέ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Πέδρο Πασκάλ επισκέφθηκε τη μικρή αγγλική πόλη Margate και τυχαία έπεσε πάνω σε μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη… στον ίδιο.
Συνοδευόμενος από τους podcasters Ρόμπερτ Ντάιμεντ και Ράσελ Τόβι, ο ηθοποιός του «The Last of Us» διαπίστωσε ότι η έκθεση δεν λειτουργούσε εκείνη την ημέρα.
Απτόητοι, οι τρεις τους έβγαλαν μια selfie έξω από την γκαλερί «Rhodes» για να θυμούνται την ανεπιτυχή επίσκεψή τους – ήταν κλειστή λόγω Κυριακής – και την ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με τη λεζάντα «οι φίλοι της τέχνης του Μάργκεϊτ επανενώθηκαν».
Η έκθεση θα βρίσκεται στην παραθαλάσσια βρετανική πόλη μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε επίσης:
Κέβιν Σπέισι: Τον Δεκέμβριο η νέα του ταινία μετά την αθώωσή του
Κέιτ Μπλάνσετ: Στην Πάρο για διακοπές η οσκαρική ηθοποιός (Video)
Κίλιαν Μέρφι: Δεν ακολούθησε μουσική καριέρα επειδή δεν πίστευε ότι ήταν «αρκετά καλός»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.