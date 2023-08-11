Πέδρο Πασκάλ: Πήγε σε έκθεση αφιερωμένη σε εκείνον, αλλά… δεν μπήκε ποτέ

Ο Πέδρο Πασκάλ επισκέφθηκε τη μικρή αγγλική πόλη Margate και τυχαία έπεσε πάνω σε μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη… στον ίδιο.

Συνοδευόμενος από τους podcasters Ρόμπερτ Ντάιμεντ και Ράσελ Τόβι, ο ηθοποιός του «The Last of Us» διαπίστωσε ότι η έκθεση δεν λειτουργούσε εκείνη την ημέρα.

Απτόητοι, οι τρεις τους έβγαλαν μια selfie έξω από την γκαλερί «Rhodes» για να θυμούνται την ανεπιτυχή επίσκεψή τους – ήταν κλειστή λόγω Κυριακής – και την ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με τη λεζάντα «οι φίλοι της τέχνης του Μάργκεϊτ επανενώθηκαν».

Η έκθεση θα βρίσκεται στην παραθαλάσσια βρετανική πόλη μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου.

