Ομπάμα: «Κάνω έρωτα με… άνδρες καθημερινά στη φαντασία μου»

Στο φως της δημοσιότητας έφερε η New York Post μια παλιά και σκανδαλιστική επιστολή του πρώην αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Η επιστολή αυτή είχε γραφτεί το 1982 από τον Μπαράκ Ομπάμα με παραλήπτη μια πρώην κοπέλα του αποκαλύπτοντάς της πως τρέφει φαντασιώσεις για ερωτικές σκηνές με άνδρες.

«Αναφορικά με την ομοφυλοφιλία, πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια απομάκρυνσης από το παρόν, μια άρνηση ίσως να διαιωνιστεί η ατελείωτη φάρσα της επίγειας ζωής. Βλέπετε, κάνω έρωτα με άνδρες καθημερινά αλλά στη φαντασία μου», έγραφε ο 21χρονος Μπαράκ στη σύντροφό του.

