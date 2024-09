Χαβάη: Σε σοκ οι κάτοικοι από την πύρινη «κόλαση» – Έπεφταν στη θάλασσα

Ο απολογισμός της πύρινης καταστροφής στη Χαβάη είναι βαρύς καθώς ανέρχεται σε 80 νεκρούς ωστόσο ο αριθμός αυτός θεωρείται ακόμη προσωρινός.

Οι φονικές πυρκαγιές στο νησί Μάουι της Χαβάης προκαλούν βροχή επικρίσεων προς τις Αρχές για τη διαχείριση της μεγαλύτερης καταστροφής στη σύγχρονη ιστορία του αμερικανικού αρχιπελάγους.

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε σοκ και μόλις που αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις διαστάσεις της καταστροφής στο θέρετρο της Λαχάινα που αφανίστηκε από τις φλόγες.

«Καταστράφηκαν όλα, όλα. Η καρδιά μου ραγίζει», λέει ο 80χρονος Αντονι Γκαρσία, που επέλεξε την Λαχάινα ως τόπο κατοικίας εδώ και 30 χρόνια. Γύρω του, οι επιζήσαντες ψάχνουν στις στάχτες με την ελπίδα να βρουν φωτογραφίες ή αντικείμενα.

