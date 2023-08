Τη γη κάτω από τα πόδια τους νιώθουν ότι χάνουν στο Κίεβο, και προσωπικά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την πρόταση που διατύπωσε χθες (15/8) ο συνεργάτης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, Στίαν Γένσεν.

Η «ιδέα» ότι μία «πιθανή λύση» για την λήξη του πολέμου και την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία, θα ήταν η παραχώρηση εδαφών της στη Ρωσία, έχει προκαλέσει οργή αλλά και προβληματισμό στο Κίεβο.

«Ανταλλαγή εδαφών με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ; Είναι γελοίο» σχολίασε στο Twitter o στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…