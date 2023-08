Party Girls: Τι κρύβουν τα πάρτι των δισεκατομμυριούχων σε πολυτελή γιοτ

Είναι κοινό «μυστικό» ότι στα υπερπολυτελή γιοτ των μεγιστάνων διοργανώνονται πάρτι στα οποία συμμετέχουν όμορφες νεαρές.

Επαφίεται στην φαντασία του καθενός για να σχηματίσει μια εικόνα από αυτά τα πάρτι. Το σίγουρο είναι πως τα κορίτσια επιλέγονται έναντι αμοιβής με μόνο κριτήριο την εξωτερική εμφάνιση.

Ακούγεται σαν ονειρεμένη δουλειά: να πληρώνεσαι γιατί είσαι όμορφη και να παίρνεις μέρος σε πάρτι σε υπερπολυτελή σκάφη, παρέα με μεγιστάνες και διασημότητες. Κι όμως πίσω από την φανταχτερή βιτρίνα κρύβονται ιστορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως γράφει η βρετανική Sun.

Τρία κορίτσια που εργάζονται σε αυτή την λαμπερή βιομηχανία μιλούν στην Sun για τις εμπειρίες τους και αποκαλύπτουν τι συμβαίνει πίσω από τα πάρτι.

«Είμαστε αναλώσιμες»

«Οι πλούσιοι νομίζουν ότι μπορούν να αγοράζουν τα πάντα. Είμαστε αναλώσιμες γι αυτούς», λέει η Σάρα Χάρις, μοντέλο από το Μπέρμιγχαμ. Η 27χρονη περιγράφει: «δεν είχα αντιληφθεί πόσο αφελής ήμουν μέχρι που δέχτηκα σεξουαλική επίθεση σε ένα γιοτ από κάποιον πολυεκατομμυριούχο που είχε μεθύσει και δεν υπήρχε οδός διαφυγής».

Αποφάσισε να μιλήσει για να μάθουν και οι άλλες κοπέλες τι κρύβεται πίσω από την φανταχτερή βιτρίνα.

«Όταν άρχισα να ζω στο Ντουμπάι, το 2021, δεν πίστευα στην τύχη μου. Έκανα φωτογραφίσεις για ένα διαφημιστικό με μαγιό όταν ένα άλλο μοντέλο με ρώτησε αν ενδιαφερόμουν να πληρωθώ για να παραβρεθώ σε ένα πάρτι σε σούπερ-γιοτ. Μου είπε πως θα πήγαιναν και άλλα δύο μοντέλα που τις γνώριζα και η αμοιβή ήταν 600 λίρες για δουλειά πέντε ωρών. Ήταν ένα πάρτι που διοργανωνόταν για έναν πολύ γνωστό DJ. Μου είπε ενθουσιασμένη ότι το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να μιλάμε με τους καλεσμένους, να χορεύουμε και να ποζάρουμε με μπικίνι. Ένας σοφέρ μας πήγε στο γιοτ, όπου μας περίμεναν για χτένισμα και μακιγιάζ. Μας είπαν να μην πιούμε πολύ και να μην έχουμε σεξουαλική επαφή με κανέναν. Αλλά αν μας άρεσε κάποιος θα μπορούσαμε να φλερτάρουμε. Ήταν η ευκαιρία της ζωής μου. Μετά από αυτό με προσκάλεσαν σε άλλα δύο πάρτι μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Είναι ένας κρυμμένος κόσμος που οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα ότι υφίσταται. Αισθανόμουν κι εγώ διασημότητα», λέει στην Sun η 27χρονη από το Μπέρμιγχαμ.

«Ήταν σαν εξάρτηση. Μερικές φορές κέρδιζα 1000 λίρες σε επτά ώρες. Πάντα υπήρχαν περισσότερα κορίτσια παρά άνδρες. Δεν ήμουν προς πώληση, ήμουν εκεί για το πάρτι. Οι περισσότεροι διοργανωτές ζητούν να δεσμευτείς ενυπόγραφα ότι δεν θα μιλήσεις λόγω της εμβέλειας των διασημοτήτων που συμμετέχουν. Ζούσα αυτή την καλή ζωή για μήνες, όταν τα πράγματα άλλαξαν σε ένα γιοτ στη νότια Γαλλία, τον περασμένο Μάιο».

Η Σάρα Χάρις λέει ότι στο πάρτι αυτό ήταν 12 κορίτσια και έξι άνδρες και η συμφωνία ήταν να πάρει 1.200 λίρες για πέντε ώρες δουλειάς.

«Παρατήρησα ότι η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική από το Ντουμπάι. Τα άλλα κορίτσια μιλούσαν με τους πολυεκατομμυριούχους και την παρέα τους και έναν πολύ γνωστό ράπερ. Ήταν πρόθυμα να κάνουν ότι χρειαζόταν για να είναι χαρούμενοι οι άνδρες. Ήταν υποτιμητικό. Μας αντιμετώπιζαν σαν συνοδούς πολυτελείας, κάτι που μας έβαζε σε κίνδυνο. Ένας άνδρας με άρπαξε από πίσω και προσπαθούσε να με σηκώσει. Ήταν μεθυσμένος και βρωμούσε. Φοβήθηκα. Το γιοτ έπλεε στα ανοιχτά, δεν υπήρχε οδός διαφυγής. Αισθανόμουν παγιδευμένη»..

«Με τα κλάματα κατάφερα να τον αποφύγω, και με τις φίλες μου ζητήσαμε από τους διοργανωτές να μας αποβιβάσουν σε ένα ταχύπλοο. Αργότερα έμαθα ότι δύο κορίτσια λιποθύμησαν και ένα άλλο ήταν τόσο μεθυσμένο που χρειάστηκε να πάει σε νοσοκομείο. Μετά από αυτό αποφάσισα να μείνω μακριά από τα πάρτι επί πληρωμή. Υπάρχει μια βρώμικη πλευρά σε αυτά τα πάρτι που γίνονται σε γιοτ χωρίς κανόνες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οι πλούσιοι νομίζουν ότι μπορούν να αγοράσουν τα πάντα. Ότι είμαστε αναλώσιμες».

«Ό,τι συμβαίνει στο γιοτ, μένει στο γιοτ»

Η προσωπική γυμνάστρια Πίππα Τέιλορ, 28 χρόνων, από το Πλύμουθ, θυμάται ότι η κουλτούρα σε αυτά τα πάρτι είναι πως «ό, τι συμβαίνει στο γιοτ, μένει στο γιοτ».

«Έκανα μια φωτογράφιση για το Instagram στην Ίμπιζα, το 2022, όταν κάποιος από ένα γιοτ με ρώτησε αν ήθελα να πάρω μέρος σε ένα πάρτι με αμοιβή. Είπε ότι το μόνο που έπρεπε να κάνω είναι να είμαι όμορφη, να κάνω ηλιοθεραπεία και να φέρω λάμψη στο πάρτι», λέει η Πίππα Τέιλορ, προσθέτοντας ότι στην αρχή της φάνηκε «πολύ καλό για να είναι αληθινό».

Όταν την διαβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο για αναζήτηση συνοδών και ότι υπήρχαν αυστηροί κανόνες στο γιοτ, δέχτηκε και της ζήτησαν να φέρει και μια φίλη της μαζί, την οποία ενέκριναν αφού είδαν την φωτογραφία της.

«Την επόμενη μέρα περάσαμε τέσσερις ώρες σε ένα γιοτ 60 ποδών, μιλώντας με πολύ πλούσιους επιχειρηματίες. Ήμασταν δέκα κορίτσια και πέντε άνδρες και πληρωθήκαμε 300 λίρες για την παρουσία μας. Όλες φορούσαμε μπικίνι και περάσαμε την ώρα μας κάνοντας ηλιοθεραπεία. Μετά από αυτό πέρασα έξι μήνες με τέτοιες δουλειές και κέρδισα χιλιάδες λίρες. Συνάντησα πάμπλουτους ανθρώπους, μουσικούς, διασημότητες, αστέρες του σινεμά και τους φίλους τους. Απέκτησα πρόσβαση στα πιο κλειστά κλαμπ και ζούσα σε όνειρο».

«Ο κανόνας ήταν να συμμετέχω σε ημερήσια πάρτι και να μην αποδέχομαι νυχτερινές προσκλήσεις. Πολλές φορές έκανα ηλιοθεραπεία δίπλα σε διάσημους και μιλούσα με κάποιον εκατομμυριούχο για την τελευταία συμφωνία που είχε κλείσει. Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να τραβήξω φωτογραφία ή να μιλήσω γι αυτούς. Αυτή ήταν η συμφωνία: ό,τι συμβαίνει στο γιοτ, μένει στο γιοτ».

Αλλά δεν ήταν όλα φανταχτερά. Η Πίππα Τέιλορ λέει πως ένας καπετάνιος της είπε για την ιστορία ενός κοριτσιού που δέχτηκε επίθεση στη διάρκεια νυχτερινής κρουαζιέρας σε γιοτ και για άλλα κορίτσια που μεθούσαν τόσο που δεν μπορούσαν να θυμηθούν τι τους είχε συμβεί.

«Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός. Πάντα υπήρχαν νεαρά μοντέλα που έρχονταν έτοιμα να κάνουν οτιδήποτε για να ζήσουν σαν τις Καρντάσιαν και ανησυχούσα για μένα», προσθέτει η Τέιλορ στην Sun. «Απέκτησα εμπειρίες, πολλά λεφτά, ήμουν προσεκτική και αποφάσισα να αποσυρθώ όταν ήταν όλα καλά. Απέκτησα επαφές, αλλά τα παράτησα για να αφοσιωθώ στην δική μου δουλειά με το personal training», λέει η Τέιλορ.

Το επιχειρηματικό άλμα της Κάρμεν

Ένα άλλο κορίτσι, η 27χρονη Κάρμεν Φίρνλεϊ, δηλώνει «υπερήφανη» για όσα έχει ζήσει «σε αυτή την καταπληκτική βιομηχανία, εφόσον διαφύλαξε την ασφάλεια» της.

Η Κάρμεν, από το Λιντς, ζει μια λαμπερή ζωή στο Ντουμπάι, όπου δημιούργησε την δική της εταιρία με την επωνυμία «Yacht Do You Want», με αντικείμενο την ενοικίαση γιοτ σε διασημότητες και εκατομμυριούχους.

«Η ζωή μου σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή στο Λιντς, όπου μεγάλωσα. Όταν μετακόμισα στο Ντουμπάι δούλευα σε ένα κλειστό κλαμπ. Είχα πολλά αιτήματα από πλούσιους για συμμετοχή σε πάρτι σε γιοτ και για κρουαζιέρες και έτσι αποφάσισα να στήσω τη δική μου δουλειά», λέει η Κάρμεν, η οποία σήμερα ενοικιάζει πολυτελή σκάφη, με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 5.000 λίρες την ώρα, ανάλογα με το μέγεθος του γιοτ.

Τα κορίτσια που δουλεύουν στα γιοτ πληρώνονται μέχρι 200 λίρες για δουλειά τεσσάρων ωρών. «Πρέπει να έχουν ωραίο παρουσιαστικό, να είναι προσεγμένες και να ντύνονται έτσι ώστε να εντυπωσιάζουν».

Η Κάρμεν επιλέγει η ίδια τα κορίτσια, στα οποία απαγορεύεται να πίνουν, να κάνουν χρήση ναρκωτικών και να έχουν ιδιαίτερες επαφές με τους πελάτες στο σκάφος. «Αν όμως ένα κορίτσι δώσει ραντεβού στη συνέχεια με κάποιον που γνώρισε στο σκάφος αυτό είναι δική της δουλειά», λέει.

Παραδέχεται πάντως ότι υπάρχουν περιπτώσεις κοριτσιών που καταστράφηκαν συναισθηματικά και πνευματικά όταν παραβίασαν τους κανόνες αυτής της βιομηχανίας. «Κατέληξαν να γίνονται υποχείρια του χρήματος, να βιάζονται», προσθέτει, αποδίδοντας την κατάληξη αυτή στην «αφέλεια και τις ψευδαισθήσεις» πολλών κοριτσιών.

